Lieve boze heteroseksueel Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 644 keer bekeken • Bewaren

Sylvia Witte Columnist en maatschappelijk werker Persoon volgen

WorldPride Amsterdam is in volle gang. Amsterdam kleurt wekenlang regenboog. Een aantal van u heeft het hier erg moeilijk mee. Sommigen zijn zelfs verbitterd. Dat het feest volledig in het teken staat van eenheid, liefde, seksuele revolutie, protest, verbondenheid en mensenrechten, vinden velen van u ziek en zelfs pervers. U heeft uw ongenoegen op sociale media dan ook goed kunnen uiten in de richting van burgemeester Halsema, Koningin Maxima en de hele queer-gemeenschap. Een doorn in uw rood doorlopen oog is ook de regenboogvlag die velen van u doet walgen.

Het moet dan ook een verwarrende tijd voor u zijn. U zult zich vast vertwijfeld afvragen hoe het toch kan dat zoveel verschillende mensen met elkaar feest vieren zonder met elkaar te vechten of binnensteden te slopen. Of hoe het in vredesnaam mogelijk is dat geslachten, geaardheden, culturen en genders, soms schaars gekleed, feest met elkaar kunnen vieren zonder klagende vrouwen die zich naderhand aangerand- of iets ergers hebben ervaren. Het is vast uw wereld op zijn kop.

Maar beste ultra-heteroseksueel ik heb goed nieuws voor u! U kunt dit ook! Weinig mensen weten dit, maar u heeft sinds jaar en dag uw eigen heteroseksuele vlag! Uw vlag is zwart-wit gestreept. Geen paars, geen turquoise maar lekker overzichtelijk. Zwart voor de man, wit voor de vrouw en de afwisseling van beide symboliseert de heteroseksuele relatie. Terwijl u moppert over de regenboogvlag heeft u dus een eigen vlag in de kleur van een zebrapad dat vrijwel op iedere kruising in de wereld is aangebracht! Hoe mooi is dat?

Nu u dit allemaal weet zult u vast ook blij zijn dat uw heteroseksuele zebrapad nog nooit is beklad door anders geaarden. Misschien is dat wel het meest bijzondere aan juist uw vlag. Niemand heeft hem ooit hoeven verdedigen. Hij ligt er gewoon. Voor iedereen zichtbaar en door niemand bedreigd. Misschien is dit precies het verschil tussen iets wat altijd de norm is geweest en iets wat jarenlang moest vechten om gezien te worden.

Ik moedig u daarom aan om dit met uw gelijkgestemden te delen en te vieren. Uw geaardheid symbolisch gekoppeld aan een plek waar de snelste en de sterkste moeten stoppen, zodat de zwakkeren in veiligheid mogen bewegen. U kunt nu eindelijk vieren dat u de norm bent door met uw eigen heterovlag een lange feestende optocht te maken over alle zebrapaden van Nederland.

Misschien ontdekt u onderweg dan wel wat uw zebrapad u al die jaren heeft proberen te vertellen: een beschaafde samenleving herken je niet aan wie er als eerste mag bewegen, maar aan wie er bereid is om even stil te staan voor een ander.