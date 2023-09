Lientje en de dolende politici

2 sep. 2023 - 9:22

Ik vind Mona Keijzer niet bepaald een 'dwalend schaapje'. Ze is door Rutte tot in het diepst van haar kern gegriefd, bruusk ontslagen, en haar opgebouwde leven rondom de -diep katholieke- CDA-gemeenschap in Edam/Volendam is aan diggelen geslagen. Ze heeft dat blijkbaar niet geaccepteerd en nu is ze terug. En niet op zomaar een plek. Dat is een She Wolf, en als je die tegen je hebt en van dit kaliber: dan moet je doorgaans heel erg oppassen.