Lieke Marsman op 35-jarige leeftijd overleden

Schrijver en dichter Lieke Marsman is op 35-jarige leeftijd overleden. Ruim zeven jaar geleden werd uitgezaaide kraakbeenkanker bij haar vastgesteld. “Met humor en scherpte wist ze altijd tot de kern van complexe vraagstukken door te dringen”, schrijft Marsmans uitgeverij Pluim.

In haar in 2018 verschenen boek ‘De volgende scan duurt vijf minuten’ reflecteerde ze in gedichten en essays op haar zieke lichaam en de maatschappij. Ook in latere werken, zoals in het vorig jaar verschenen ‘Op een andere planeet kunnen ze me redden’, schrijft ze over haar ziekte. Ze vertelde daarover in Buitenhof: