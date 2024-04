Liegende, agressieve coronademonstrant die door agent werd neergeschoten vangt bot bij rechter Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 437 keer bekeken • bewaren

De politieagent die in 2021 een agressieve coronademonstrant in zijn knie schoot, stond daarmee in zijn recht. Volgens de rechter is voldoende bewezen dat er sprake is van noodweer. De neergeschoten man heeft daarom ook geen recht op een schadevergoeding. Dat meldt het AD.

Het incident vond plaats op 19 november 2021. Op de Coolsingel in Rotterdam ontstonden rellen door mensen die het niet eens waren met de maatregelen die waren ingesteld om het dodelijke coronavirus in te dammen. Daarbij werden stalen buizen, verkeersborden, stenen, zwaar vuurwerk en dranghekken ingezet als wapens tegen de politie en brandweer. “De situatie was even voor negen uur zó bedreigend dat agenten de opdracht kregen terug te keren naar het nabijgelegen hoofdbureau,” haalt het AD aan.

De man die uiteindelijk werd neergeschoten, hield vol dat hij zelf niet deelnam aan de gewelddadige betoging. Hij zou onderweg zijn geweest naar McDonald’s en uit nieuwsgierigheid een kijkje hebben genomen, toen hij in zijn been geschoten werd. Hij spande een rechtszaak aan en eiste een schadevergoeding. Uit camerabeelden is echter gebleken “dat de man geen filmpje stond te maken, maar met een ijzeren paal met daaraan een verkeersbord op de ME’ers afliep. Toen hij dat richting de linie gooide, werd hij neergeschoten.”

De rechtbank noemde het “voorstelbaar en te rechtvaardigen” dat de agent hem wilde stoppen door hem in zijn been te schieten. Een beslissing die volgens de rechter in een fractie van een seconde genomen moest worden.