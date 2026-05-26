Lidewij de Vos (Forum) wil geen afstand nemen van antisemitische complottheorie, ook niet na vijf keer vragen

Niet alleen links maar ook rechts legde Lidewij de Vos (Forum voor Democratie) dinsdag het vuur na aan de schenen in het Kamerdebat over extreemrechts geweld. De extreemrechtse partijleider weigerde afstand te nemen van extreemrechts gedachtegoed.

Zo vertikte ze het om zich op verzoek van Mona Keijzer te distantiëren van de antisemitische complottheorie dat joden verantwoordelijk zijn voor de ‘omvolking’ van Nederland. Ook niet nadat Jimmy Dijk (SP) de vraag van Keijzer over de antisemitische complottheorie bleef herhalen. De Vos wilde evenmin ingaan op antisemitische uitspraken van Forum-politici of de banden die haar partijgenoten hebben met rechtsextremistische organisaties.

Dat Forum voor Democratie racistisch en antisemitisch is, mag niet verbazen. “Bijna iedereen die ik ken is antisemiet”, zei partijoprichter Thierry Baudet al in 2020. Twee jaar later verspreidde hij een antisemitische complottheorie over wereldoverheersing door een joodse elite die negentig jaar geleden werd gepopulariseerd door de nazi’s.

Jesse Klaver confronteerde De Vos tijdens het Kamerdebat met de inzamelingsactie die haar partij houdt voor de Holocaust-ontkenner Dries van Langenhove. De Forum-leider antwoordde dat de Belgische rechtsextremist volgens haar ten onrechte is veroordeeld. Het was de enige keer dat De Vos antwoord gaf op een concrete vraag. In alle andere gevallen draaide ze om de hete brei heen.

In plaats van de simpele vragen te beantwoorden, sloeg ze als een bezetene om zich heen. Zo schoof ze CDA-leider Henri Bontenbal de verantwoordelijkheid voor verkrachtingen in de schoenen. “Goor”, reageerde de CDA-leider. “Schunnig”, vond DENK-leider Stephan van Baarle. De Vos beweerde in een reactie dat ze verkeerd begrepen was, terwijl iedereen heel goed had gehoord wat ze zei.