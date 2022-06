Lichamen vermiste Britse journalist en Braziliaanse onderzoeker gevonden in Amazone

De lichamen van de Britse journalist Dom Philips (57) en de Braziliaanse onderzoeker Bruno Pereira (41) zijn gevonden in het Amazonewoud. Dat heeft de echtgenote van Philips laten weten, zo meldt persbureau Reuters. De twee verdwenen een week geleden spoorloos.

Philips schreef voor de Britse krant The Guardian, Pereira werkte voor het Braziliaanse overheidsagentschap voor inheemse zaken. Het tweetal was in de Javari-vallei nabij de grens met Peru, om interview af te nemen voor een nieuw boek waarin onder meer illegale visvangst, houtkap, mijnbouw en drugshandel zouden worden beschreven.