Libische kustwacht schiet op schip reddingsorganisatie Ocean Viking

De Libische kustwacht heeft zaterdag schoten afgevuurd in een poging een reddingsoperatie van de Ocean Viking te voorkomen. De Ocean Viking is een schip van de reddingsorganisatie SOS Méditerranée. Dat heeft de organisatie bekend gemaakt. De Ocean Viking voer in internationale wateren en was op weg om migranten te hulp te schieten. Die waren bij een poging de Middellandse Zee over te steken in moeilijkheden geraakt toen hun rubberboot omsloeg. Het reddingsschip werd onderschept door de kustwacht die de bemanning bedreigde en waarschuwingsschoten afvuurde om de hulpoperatie tegen te houden.