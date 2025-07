Leveren wordt van overheid gevraagd, maar inleveren is voor kiezers taboe

De eerste verkiezingsretoriek van de vermoedelijke nieuwe coalitiepartijen VVD, GroenLinks-PvdA, CDA en D66 hebben nog niet veel gemeen om te verwachten dat een formatie snel zal kunnen lukken na de verkiezingen. De uitlatingen van hun partijleiders wijken nogal af in hun visie hoe Nederland het best uit het slop kan worden getrokken op de vele terreinen waar dat noodzakelijk is.