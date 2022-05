Leverancier staakt werkzaamheden voor Shell wegens hypocriet klimaatbeleid

Shell helpt? Nee, niet echt. Caroline Dennett die Shell meer dan 10 jaar lang van veiligheidsadviezen heeft voorzien, staakt haar werkzaamheden voor de oliemaatschappij omdat ze de hypocrisie niet meer kan verdragen. In een posting op Linkedin legt ze uit dat het bedrijf weliswaar luidkeels verkondigt dat het de uitstoot van broeikasgassen wil terugdringen maar ondertussen zich vooral richt op het aanboren van nieuwe voorraden olie en gas.

"Ze weten dat doorgaan met olie en gas extreme schade aan ons klimaat toebrengt, aan ons milieu en aan onze mensen. En wat ze ook mogen beweren er is simpelweg geen sprake van dat Shell een stap terug doet met fossiele brandstoffen."

Ze vindt het logisch dat een bedrijf als Shell tijd nodig heeft om te veranderen maar ze constateert dat er in de praktijk geen enkele sprake is van een koerswijziging, behalve dan in de reclame en marketing.