Levend ingepakte krab probeert intens pijnlijke dood te ontlopen door uit verpakking te ontsnappen

Een vismarkt in het noorden van Japan verkoopt verse krab en dat is niet bepaald een leugen: de krabben worden levend achter een strookje cellofaan geplakt zodat de klant het dier thuis nog ademend kan bereiden. Op een video die inmiddels viral gaat op sociale media is te zien hoe een van de dieren zich een weg door het plastic weet te banen op zoek naar vrijheid. In de rij ernaast is ook nog voldoende beweging te zien, alleen lukt het die krab niet om zich uit zijn gevangenschap te bevrijden.

Krabben worden, net als kreeften, nog vaak bereid door ze levend in kokend water onder te dompelen. Lang werd er beweerd dat de dieren immers geen pijn ervoeren en er dus nauwelijks last van ondervonden. Uit honderden wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat dit lariekoek is. De dieren die levend worden gekookt doorstaan helse pijnen terwijl ze sterven. De laatste jaren hebben meerdere Europese landen een verbod ingevoerd op het levend koken van krabben, kreeften en octopussen. In 2021 nam in Nederland een meerderheid van de Tweede Kamer een motie aan dat tot z’n verbod moet leiden.