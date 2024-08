Leven tussen witte mensen is voor niet witte mensen soms hel op aarde Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 122 keer bekeken • bewaren

Natascha Adama Visiting professor Duke University, North Carolina

Racisme is geen dingetje van extreemrechts.

Janken over de uitzetting van dat arme kind. “Hij moet weg omdat moeder uit het zicht van de autoriteiten verdween”, schreven de media. Een arm kind (ik noem zijn naam niet) als speelbal van de politiek. Woensdag 28 augustus worden hij en zijn moeder uitgezet .

Weet men wat er precies gebeurt met asielzoekers als ze eenmaal een verblijfsvergunning hebben? Waarom vroeg en vraagt niemand waarom de jongen zijn moeder zich niet meldde bij de autoriteiten? De inburgering die liederlijk faalt, omdat de politiek -rechts en links- zich typisch niet bekommert om deze kwetsbare groep mensen? Mensen die vanwege geldgebrek hier amper de weg weten en daarom verdwalen in het oerwoud van regels, en ge- en verboden?

Alle deugogen op Marjolein Faber. Al die protesten en marsen van goedwillenden. Camera’s gericht op verdrietige schoolvriendjes en buren. Een sleets scenario. Ik denk aan de Amsterdamse kleermaker Gümus . Ilegaal met een eigen zaakje. Harde werker. Maar de staatsecretaris Elizabeth Smits (PvdA), gaf net als Marjolein Faber vandaag geen sjoege en de kleermaker en zijn gezin werden uitgezet.

Het is waar. De agenda van mevrouw Faber is anders dan die van mevrouw Smits toen. Mevrouw Faber wil een asielcrisis van epische proporties uitlokken door haat te zaaien en groepen tegen elkaar uitspelen. Alleen zo wordt de Grote Baas premier van alle Blanke Nederlanders.

Ik heb niks met Marjolein Faber. Maar ik weet wel wat ik aan haar heb.

Al die adelborsten en politiek correcte nette mensen die mij niet als collega willen omdat ik een kleurtje heb? Die nette witte mensen die mij willen zien als Bijlmerchick, terwijl ik daar nooit gewoond heb? Die witte mensen die zeggen dat ze geen “kleur zien”, maar alles behalve kleurenblind zijn?

Leven tussen witte mensen is voor niet witte mensen soms hel op aarde.

Agelopen vrijdag bijvoorbeeld drie incidenten.

Vrijdagochtend: die mevrouw van die nette Europese politieke partij die met mij wil sparren over diversiteit, maar het liefste vanuit haar eigen witte bubbel?

Vrijdagmiddag: Die ambtenaar van een grote gemeente die aangesteld is om inclusie te bevorderen, maar niet op de hoogte is van de effecten van institutionele discriminatie binnen de rechtspraak?

Vrijdagavond: bestuurslid van een jazzorganisatie roept vrijdagavond dat er "zwarte, dikke negerinnen komen zingen”, “zulke scheuren hebbe die wijve”.

Allemaal mensen die zeggen dat ze niet op de PVV hebben gestemd. Dus waar komen al die bewuste en onbewuste stereotyperingen en racistische opmerkingen dan vandaan?

Het beroemde algoritme van de Belastingdienst kon alleen tot stand kon komen omdat de makers van dat algoritme negatieve ideeën hadden over anders-gekleurden. Zelfde geldt voor de Nederlandse politie. Ja binnen de politie zijn er agenten met extreemrechtse ideeën, maar de reden dat er niet ingegrepen wordt heeft te maken met de bestuurscultuur.

Racisme is geen dingetje van extreemrechts. De interactie tussen witte en niet witte Nederlanders wordt bepaald door stereotyperingen en wantrouwen.

De media en al die redacties met voornamelijk witte journalisten die weinig weten over “de anderen”. Uitgeverijen die alleen geïnteresseerd zijn als je gloedvol schrijft over je sekscapades als gehoofddoekte moslima, of schrijft over je slavenvoorouders. De Vakantieman van Omroep MAX zo überwit. De ene keer dat er een item wordt gemaakt over een gekleurde familie, kiest de redactie voor sensatie en leugens.

Zijn dat allemaal PVV- en Forum-peeps? Nee toch? Dus ga ik weer herhalen: Ik weet wat ik aan die PVV-lui heb. Ik weet dat als zij de baas hier in dit land worden, ik dan zal moeten vluchten.

Ik praat hier over de mainstream. Over al die goede brave mensen die over zichzelf zeggen dat ze tolerant zijn. Die Oprah geweldig vinden, het gedicht van Amanda Gorman op zichzelf willen betrekken. Naar Keti-Koti gaan. Pom en roti eten, en vrijwilligers werk gedaan hebben in de sloppenwijken van India.

Het trieste is dat juist deze mensen die typisch behoren tot het maatschappelijke middenveld, weigeren te accepteren dat racisme niet iets is van extreemrechts, maar dat racisme onderdeel is van het maatschappelijke weefsel.

Stilzwijgen. Je niet uitspreken is niet alleen het prerogatief van de witte mens.

Op vrijdag toen die fervente, o zo progressieve jazzliefhebber het over die "dikke negerinnen" had, zei geen van de zwarte of bruine mensen dat hij een fucking racist is en dat hij zo lekker kon swingen omdat Lodewijk Parisius, alias Kid Dynamite, en de andere zwarte Surinaamse muzikanten in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw de jazz naar Nederland brachten.

Het is makkelijk voor mainstream om extreemrechts te blamen en te shamen. Maar de Vreemdelingenwet werd niet gemaakt door de PVV. Zij hoeven alleen te handhaven als veldwachter Bromsnor.

De Vreemdelingenwet kwam in 2000 tot stand, onder de regie van staatssecretaris Cohen.

Voor de jongen en zijn moeder hoop ik dat ze mogen blijven (Ik weet wat ze doormaken. Ik had het geluk dat ik hier de weg kende en mocht blijven).