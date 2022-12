‘Leven is allesbehalve vanzelfsprekend’ Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 161 keer bekeken • bewaren

Druktemaker Elfie Tromp is zwanger, en dat gaat tot nu toe goed. Maar dat is allesbehalve vanzelfsprekend. “Vorig jaar was ik ook zwanger en dat eindigde in een miskraam. En ik ben niet de enige. Een op vier zwangerschappen eindigt in een miskraam.”

Het duurde maanden voordat ze zich weer enigszins de oude voelde. “Het is zo dat vrouwen die een miskraam krijgen, later vaak alsnog een kind krijgen. ‘Dus dan is het toch goed?’, kun je troostend zeggen. Maar dat is hetzelfde als zeggen dat afscheid van een geliefde niet erg is, ‘want je kunt toch weer van iemand anders houden?’ Verdriet is een landschap dat met ieder afscheid grilliger wordt.”

“Er werd me destijds geadviseerd om de eerste drie maanden niet te praten over de zwangerschap, omdat de kans dat je het verliest zo groot is. Maar waarom horen we dat verlies niet te delen? Waarom zijn we er zo stil over, alsof we ons ervoor schamen? Waarom worden we geacht dat rouwen alleen te doen? Omdat het erbij hoort? Leven is allesbehalve vanzelfsprekend.”