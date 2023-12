Leve supermarktvuurwerk!

In de week voor kerst gaf ik mij over aan een sociaal experiment, of eigenlijk gaf ik mij helemaal niet over aan dat experiment, maar was ik juist voortdurend bezig eventueel uit mijn gedrag voortvloeiend sociaal ongemak angstvallig te vermijden. Hopelijk kan ik u zonder zielig gevonden te worden uitleggen hoe het zit. Het zou ook kunnen dat u het überhaupt zielig vindt dat een volwassen man in zijn eentje op straat vuurwerk afsteekt in de week voor kerst, dit is dan verder voor uw rekening.