Lesbos bezwijkt onder 'leunstoeljournalistiek', niet onder vluchtelingen Opinie • 13-07-2017

Eleonora Pouwels Inwoner Lesbos, werkzaam in vluchtelingenhulp

© Foto: Eleonora Pouwels

"Door ongenuanceerde, sensatiebeluste, negatieve en vaak ook foutieve berichtgeving van de Nederlandse media dit jaar komt geen toerist naar Lesbos. Hiermee is de laatste hoop van de inwoners van Lesbos de grond in geboord."

Voor de zoveelste keer is Lesbos weer volop in het Nederlandse nieuws. De situatie op het eiland zou uit de hand dreigen te lopen als de opvangkampen voor vluchtelingen niet snel leger worden. Want het tegenovergestelde zou het geval zijn. Het aantal bootvluchtelingen uit Turkije neemt juist weer toe, schrijft men. Alleen al in juni kwamen volgens de Nederlandse nieuwsberichten ruim tweeduizend vluchtelingen aan op de Griekse eilanden. Bij deze berichten is de nuance echter zoek.

De situatie dreigt niet op het eiland uit de hand te lopen, maar in het kamp Moria . Het eiland is bijna net zo groot als de provincie Utrecht. Van het incident van afgelopen maandag heeft de rest van het eiland niets gemerkt en zal het ook in de toekomst niets merken; er ligt een dikke 60 km tussen Kamp Moria en bijvoorbeeld de meer toeristische plaatsen Molyvos en Petra. Als er rellen zijn in Amsterdam dan ga je toch ook nog steeds winkelen in Utrecht?

Het aantal personen dat gemiddeld per dag illegaal via Turkije op Lesbos in juni aankwamen is volgens de UNHCR 34 personen, het gemiddelde voor juli staat nu volgens dezelfde bron op 36 personen. Dat is inderdaad iets meer, maar niet te vergelijken met 2015 toen er tot wel 3.000 personen per dag aankwamen. Deze 36 worden trouwens meestal op zee opgevangen, en ook daar merkt men op het vasteland dus bijna nooit iets van.

Tweeduizend aankomsten in heel Griekenland voor de maand juni, en dat onderverdeeld over diverse eilanden. Ik wil niet weten hoeveel mensen er per maand illegaal Nederland in komen, maar goed. Waarom ik hier een punt van maak?

Lesbos is een schitterend eiland dat voornamelijk leeft van het toerisme. De afgelopen 2 jaar hebben de inwoners van Lesbos nauwelijks nog inkomsten gehad omdat de chartervluchten geannuleerd werden en de toeristen dus wegbleven. Men is wanhopig. Nu de situatie zo goed als onder controle is, was alle hoop gevestigd op dit seizoen. Door de voortdurende ongenuanceerde, sensatiebeluste, negatieve en vaak ook foutieve berichtgeving van de Nederlandse media dit jaar, heeft de gemiddelde Nederlander de indruk gekregen dat Lesbos overspoeld wordt met migranten die het hele eiland onveilig maken, dat de stranden weer vol liggen met duizenden boten en reddingsvesten en dat je hier dus vooral niet op vakantie moet gaan. Hiermee is de laatste hoop van de inwoners van Lesbos de grond in geboord.

In tegenstelling tot wat de media in Nederland beweren, zijn de stranden hier brandschoon en rustig, zal uw vakantie niet verstoord worden door migranten (voor zover dat al van toepassing is), is het zeewater kristalhelder in 50 tinten blauw en wordt u hartelijk en met open armen door de plaatselijke bevolking ontvangen.

In plaats van wat ik ‘leunstoeljournalistiek’ noem; iets publiceren als nieuws, zonder er (in dit geval Lesbos) naartoe te gaan, zonder feiten te controleren en vooral zonder na te denken wat voor een schade deze publicatie kan aanrichten, hebben de bewoners van Lesbos na de afgelopen moeilijke jaren eerder de steun van Nederlandse media verdiend. Helaas is dat verhaal blijkbaar niet sensationeel of interessant genoeg en kiest men keer op keer voor de makkelijkste, en voor Lesbos, schadelijkste weg.