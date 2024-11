Les van de Maccabi-rellen: samen voor eerlijk leiderschap, maak een einde aan angst en corruptie Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 637 keer bekeken • bewaren

De gewelddadige incidenten met Maccabi-hooligans in Amsterdam zijn een symptoom van een groter probleem: het gebrek aan moedig en integer leiderschap in Nederland. Onze politieke leiders blijven steken in angst, gebonden aan externe invloeden en laten de burger in de kou staan. Dit moment vraagt om reflectie en actie. Het is tijd dat leiders opstaan die de moed hebben om het volk te dienen met een helder moreel kompas, vrij van buitenlandse druk of angst voor oude schuldgevoelens. Onze maatschappij heeft geen behoefte aan politici die zich laten gijzelen door financiële belangen van buitenaf of door geopolitieke spelletjes die hen verlammen.

De verloren waarden van ons leiderschap

Het geweld in de straten van Amsterdam legt een pijnlijk tekort aan moed en integriteit bloot. Terwijl Maccabi-supporters zich overgaven aan racisme, intimidatie en gewelddadigheden, kwam de politieke reactie te traag, te voorzichtig en doorspekt met selectieve veroordelingen. Wat nodig was, was krachtige, duidelijke actie en niet het gebruikelijke geschipper en excuses. Wat zegt het over onze politici als zij de realiteit niet onder ogen durven zien en hun verantwoordelijkheid om alle vormen van haat en geweld te bestrijden ontlopen? Een leider hoort boven groepsdruk en partijdigheid te staan, gericht op het welzijn van álle burgers, niet op een selectieve groep of persoonlijke agenda’s.

Het gevaar van leiderschap zonder durf

Het huidige politieke klimaat, waarin sommige vormen van haat met meer urgentie worden aangepakt dan andere, voedt niet alleen polarisatie, maar versterkt ook het wantrouwen onder burgers. Het is verontrustend dat antisemitisme terecht wordt veroordeeld maar dat tegelijkertijd andere vormen van racisme of geweld vaak genegeerd worden of met zachte handschoenen worden aangepakt. Leiderschap dat zich laat leiden door angst en eenzijdige prioriteiten biedt geen houvast. Het maakt onze samenleving kwetsbaar en speelt radicalen in de kaart. Wat we nodig hebben is leiderschap dat recht doet aan iedereen en optreedt tegen haat in alle vormen, zonder selectieve verontwaardiging.

Buitenlandse Invloeden en historisch trauma

Veel van onze leiders lijken gevangen in een verleden vol schuldgevoelens of handelen vanuit een buitenlandse agenda. Of het nu gaat om steun van politieke partijen die verbonden zijn met buitenlandse financiering of om beleidsmakers die handelen vanuit een gevoel van historische verzoening, het resultaat is hetzelfde: besluiteloosheid en halfslachtige maatregelen die onze samenleving in gevaar brengen. Wanneer geweld door buitenlandse groepen in onze straten huishoudt, moet onze prioriteit het beschermen van de veiligheid en waardigheid van álle burgers zijn. We kunnen ons geen leiders veroorloven die handelen in dienst van externe belangen boven het welzijn van de Nederlandse burgers.

Een oproep tot integere actie

De gebeurtenissen in Amsterdam hebben ons pijnlijk duidelijk gemaakt dat het hoog tijd is voor leiders die hun verantwoordelijkheid nemen. Dit vraagt moed, het vermogen om impopulaire keuzes te maken en het lef om zich uit te spreken tegen onrecht, ongeacht wie de dader is. Alleen door de focus te leggen op integer beleid dat gericht is op het welzijn en de bescherming van de samenleving kunnen we echte verandering realiseren. Politiek mag geen speelbal zijn van financiële en buitenlandse belangen. Een leider die zich door angst, druk of oude trauma’s laat leiden, is een gevaar voor de stabiliteit en veiligheid van onze maatschappij.

Geen angst, geen excuses meer

Dit is een oproep aan degenen met macht en invloed: stop met handelen uit angst of politieke calculaties. Het tijdperk van moreel corrupte, halfslachtige leiders moet ten einde komen. Nederland heeft behoefte aan leiders die met een helder moreel kompas optreden tegen haat, geweld en verdeeldheid. Leiders die de veiligheid, gelijkwaardigheid en bescherming van alle burgers vooropstellen, zonder dubbele agenda’s of verborgen belangen. Alleen met vastberadenheid, helderheid en integriteit kunnen we bouwen aan een samenleving waarin iedereen zich veilig, gerespecteerd en beschermd voelt.