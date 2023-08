Lekker zeiknat worden met Hema-tent

8 jul. 2015 - 14:14

Geen wonder dat het met de HEMA zo slecht gaat, wie KOOPT er zoiets nou? Hooguit om voor de lol in je eigen tuin op te zetten als je veel kleinkinderen hebt. Ik zou er niet aan beginnen om ermee op een camping te gaan staan, om over festivalcampings maar helemáál niet te spreken! Dat is vrágen om nattigheid! Nee, HEMA, slecht idee, dat brengt geen geld in de kist!