'Lekker mokkeltje' en 'domme homo's': politieagenten misdragen zich tijdens teamuitje

Politieagenten van het korps Midden-Nederland hebben zich tijdens een teamuitje schandelijk misdragen. Dat meldt het AD . Tijdens een tweedaagse training in Zuid-Limburg werd een 17-jarige vrouwelijke collega voor “lekker mokkeltje” uitgemaakt en een groep fietsers kreeg “domme homo’s” te horen.

Het teambuildingsbureau was ook al niet te spreken over de politiemensen. In een eerste reactie liet het bureau weten dat ze “veel asos zijn tegengekomen, maar deze groep ‘in de Tuig Top 10’ komt”. De politieorganisatie zegt de situatie te “betreuren” eb dat de groep “mogelijk” opmerkingen heeft gemaakt “die wij als onprofessioneel en onwenselijk beschouwen”.