Lekker gek doen bij de Jumbo Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 156 keer bekeken • bewaren

In het angstvallige Nederland van tegenwoordig doen mensen hun best om niet op te vallen, grijs is bijvoorbeeld de populairste autokleur. Dit moet anders, ik zal u uitleggen waarom, er bestaat namelijk een dappere Brabantse ondernemersfamilie, de familie Van Eerd, schatten zijn het werkelijk, ik kom dagelijks bij ze over de vloer, en deze onverschrokken entrepreneurs gaan voorop in de strijd tegen winkeldiefstal.

Goed, de onverschrokkenheid van de Van Eerdjes kent schaduwzijden, soms gaat iemand te ver, zoals ome Frits, die tot medio 2022 directeur was van familiebedrijf Jumbo. Deze supermarkt dreigde wat van zijn kanariegele glans te verliezen toen de fiscale opsporingsdienst bij Frits op de stoep stond omdat hij verdachte bleek in een fraudezaak, het OM vervolgt hem thans voor valsheid in geschrifte en corruptie.

Frits van Eerd nam zijn verantwoordelijkheid, trad in afwachting van het onderzoek terug, een kaarsrechte houding die het columnisten onmogelijk maakt Jumbo op een of andere manier in een kwaad daglicht te stellen. Zijn opvolger Ton van Veen pakte meteen door wat betreft het zuiveren van onze wereld van duisternis, door een nietsontziend offensief te starten tegen gemene kruimeldieven bij de zelfscankassa.

Met succes: vorige maand jubelde het levensmiddelenconcern in een persbericht dat er dertig procent minder gestolen wordt, dankzij intensievere controles en cameratoezicht schrikt de klant vaker terug voor creatief zelfscannen. Door de mededeling dat AI afwijkend gedrag van winkelbezoekers detecteert, laat de ondernemersfamilie Van Eerd zich bovendien van haar innovatieve kant zien.