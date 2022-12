Leiding Studio Sport onder vuur: ‘Signalen onacceptabel gedrag 15 jaar genegeerd’

Medewerkers van NOS Studio Sport stellen dat meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag, intimidatie en pesterijen op de werkvloer al vijftien jaar worden genegeerd. De hoofdredactie doet weinig of niets met meldingen, zeiden zij vorige week tijdens een personeelsbijeenkomst waarover de Volkskrant bericht .

“Tijdens de bijeenkomst verweten boze en verontwaardigde NOS Sport-medewerkers hoofdredacteur Nooter dat hij net als de rest van de vierkoppige hoofdredactie jarenlang niet of nauwelijks had gereageerd op signalen of alleen ‘het minimale’ deed om de boel draaiende te houden. Volgens hen lijkt er sprake van een ‘diepgewortelde cultuur’. Onder de sprekers op de personeelsbijeenkomst waren bekende presentatoren en verslaggevers van Studio Sport.”