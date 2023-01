Leiders van tien partijen willen dat Nederland met Europa harder optreedt tegen regime Iran Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 110 keer bekeken • bewaren

Nederland moet een leidende Europese rol op zich nemen bij maatregelen tegen het regime in Iran. Dat schrijven de fractievoorzitters van tien politieke partijen in een gezamenlijk opiniestuk in de Volkskrant. Zij willen dat Europa samen optrekt met de Verenigde Staten “en andere landen in de vrije wereld”.

De schrijvers zijn Sophie Hermans (VVD), Gert-Jan Segers (CU), Attje Kuiken (PvdA), Jan Paternotte (D66), Lilian Marijnissen (SP), Pieter Heerma (CDA), Kees van der Staaij (SCP), Jesse Klaver (GroenLinks), Farid Azarkan (DENK) en Joost Eerdmans (JA21). Zij openen het stuk met de constatering dat terwijl in Nederland een nieuw jaar is aangebroken, de bevolking van Iran nog steeds gebukt gaat onder hetzelfde geweld en dezelfde onderdrukking als vorig jaar: “Miljoenen Iraanse vrouwen en mannen willen vrijheid, strijden voor die vrijheid en doen dat met gevaar voor eigen leven”.

“Nederland en de Europese Unie moeten de vrijheidslievende Iraniërs daarom blijven steunen. Vanuit vrije landen zoals het onze moeten wij hun stem zijn. En na onze eerdere gezamenlijke Kameruitspraken willen wij als fractievoorzitters in de Tweede Kamer die stem nu ook hier publiekelijk laten horen.”

Het opiniestuk volgt op een Kamermotie die vroeg om de Iraanse Revolutionaire Garde op de lijst van terroristische organisaties te praten. Op één partij na stemde de voltallige Kamer voor, alleen het neofascistische Forum voor Democratie dat eveneens weinig opheeft met mensenrechten stemde tegen. De Verenigde Staten heeft de Garde al op de terreurlijst geplaatst, het Verenigd Koninkrijk kondigde al aan dat ook te doen. Volgens de partijen in de Tweede Kamer is de Revolutionaire Garde “de ruggegraat van het regime”.

De partijleiders willen ook dat Nederland overgaat “tot sancties voor specifieke personen uit het Iraanse regime en hun naaste familieleden”:

“Zo voorkomen we dat zij in Iran vrijheden kunnen schenden om vervolgens hier van onze vrijheden te komen genieten aan bijvoorbeeld onze universiteiten. En zo beschermen we Iraniërs hier, zodat zij hier niet zomaar met (familieleden) van hun onderdrukkers uit Iran worden geconfronteerd.”

Ook wordt er gewezen op het gevaar dat Iraniërs in de diaspora lopen. Zo blijkt dat ook in Nederland Iraniërs worden “bedreigd en geïntimideerd door het regime”. Het kabinet kondigde al aan een meldpunt te openen, maar dat is volgens de briefschrijvers pas een eerste stap: “Vervolgens is meer bescherming, bestraffing en diplomatieke druk nodig. De lange arm van Teheran mag niet tot in onze straten reiken.”