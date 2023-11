Leiders van Hamas geven het trots toe: het lot van de Gazanen interesseert ze geen zier Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 795 keer bekeken • bewaren

“Het was niet de bedoeling de situatie in Gaza te verbeteren”

Wat bezielde de leiding van Hamas om opdracht te geven tot die afschuwelijke pogrom van 7 oktober? Men wist in de luxe appartementen van Doha en de ondergrondse forten van Gaza toch precies hoe Israël zou reageren? Daar hebben ze twintig jaar ervaring mee. Nadat het van de verrassing is bekomen, slaat dat land keihard terug. Hoe dat gaat, krijgen wij dagelijks te zien. Duizenden Gazanen, voor de helft minderjarigen zijn al in het geweld gevallen, ook al omdat Hamas wel strategische tunnels maar nooit schuilkelders voor de non combattanten had gebouwd. Waarom hebben de leiders dat niet ingecalculeerd? Dat hebben ze wel degelijk gedaan. Het speelde een rol in hun strategie.

Op 8 november liet The New York Times enkele kopstukken van Hamas, onder wie Khalil al-Hayya, aan het woord. Hij blijkt tevreden over de gang van zaken. “We zijn er in geslaagd de Palestijnse zaak weer ter tafel te brengen en nu heeft niemand in de regio rust”. Hamas spin doctor Taher El-Nounou, voegt daaraan toe: “Ik hoop dat de oorlogstoestand met Israël langs alle grenzen permanent zal worden en dat de Arabische wereld onze kant kiest”.

De heren lieten bovendien doorschemeren dat het aanvankelijk succes groter was dan ze verwachtten. Israël liet zich de eerste uren totaal overrompelen. Kennelijk meenden ze dat een pogrom de enige manier was om de aandacht van de wereld te krijgen. In Gaza zag het kader van Hamas elke dag weer, aldus The New York Times, hoe kolonisten op de West Bank probeerden hun Palestijnse buren het leven onmogelijk te maken en daarbij moordaanslagen niet schuwden. Ze kwamen tot de overtuiging dat er drastische actie moest volgen, plotseling en onverwacht. Al Hayyah: “Wat verandering kon brengen in het evenwicht, was een grootse daad en uiteraard wist men dat de reactie op deze grootse daad enorm zou zijn. We moesten de mensen vertellen dat de Palestijnse zaak niet zou sterven”. Ook stelde hij: “Het doel van Hamas is niet het besturen van Gaza en er water en stroom en zo te brengen. Hamas, de Quassam brigades en het verzet maakten de wereld wakker uit zijn diepe slaap en toonden dat de kwestie op tafel moest blijven. Deze strijd werd niet geleverd omdat we brandstof wilden of arbeiders. Het was niet de bedoeling de situatie in Gaza te verbeteren. Deze slag is bedoeld om de situatie in zijn totaliteit overhoop te halen.”

Met deze uitspraken heeft de leiding van Hamas zich definitief ontmaskerd. Wat de bevolking van Gaza overkomt, interesseert de terreurorganisatie geen zier. Het gaat om chaos, geweld en geen rust voor Israël. Vandaar ook dat Hamas niets doet om de burgerbevolking te beschermen. Die is een quantité négigeable. Ze jagen de hersenschim van het ene Palestina na. De Palestijnen doen er niet toe.

Het moet de Hamasleiders worden nagegeven dat zij inderdaad in hun opzet zijn geslaagd: de aandacht van de wereld is opnieuw op de Palestijnse kwestie gevestigd. Een aspect daarvan springt in het oog: de Palestijnen zal nooit recht worden gedaan zolang Hamas nog in staat is zijn bloedige chaos te stichten. Wie demonstreert voor de Palestijnen en zich het lot van de duizenden slachtoffers aantrekt, moet beseffen dat Hamas aan alle dood en verderf minstens zo schuldig is als Israël. Laat je niet door deze fanatici gebruiken als nuttige idioot.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

Beluister Het Geheugenpaleis, de wekelijkse podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis. Nu: de matte verkiezingsstrijd.