Leider rockband Placebo voor Italiaanse rechter omdat hij extreemrechtse Meloni fascist noemde

De bekende klacht van ultrarechtse politici en opiniemakers is dat je "niks meer mag zeggen", dat klopt niet maar wel als zij aan de macht zijn. Dan worden kritische stemmen al snel het zwijgen opgelegd. Brian Molko, de leider van de Britse rockband Placebo wordt nu door de Italiaanse justitie vervolgd omdat hij bij een optreden in Turijn in 2023 Giorgia Meloni, de extreemrechtse premier van het land voor "een stuk stront, fascist, racist". Dat eerste is niet zo netjes maar de andere twee kwalificaties lijken gewoon de werkelijkheid. Alleen vinden fascisten en racisten het vaak uiterst storend als je hen fascist of racist noemt.

Meloni diende een klacht in tegen de rockzanger en het Italiaanse Openbaar Ministerie startte een onderzoek om vast te stellen of Molko zich schuldig had gemaakt aan "minachting voor de instituties". Het ministerie van justitie heeft nu groen licht gegeven om tot juridische vervolging van de artiest over te gaan. Op het belasteren van de regering, parlement, rechterlijke macht of het leger staat een boete die kan oplopen tot 5000 euro en een gevangenisstraf van maximaal drie jaar. Een woordvoerder van de minister van justitie noemde het onwaarschijnlijk dat de rockartiest gevangen zal worden gezet.

De band wilde niet reageren op de actie van justitie, schrijft The Guardian.