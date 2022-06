Leider Noord-Ierse republikeinen feliciteert koningin Elizabeth met haar jubileum

De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Michelle O'Neill, leider van de republikeinen in Noord-Ierland, heeft een warme brief geschreven aan Queen Elizabeth om haar te feliciteren met haar 70-jarig regeringsjubileum. O'Neill is aanvoerder van Sinn Fein, de nationalistische partij die voorheen werd gezien als de politieke tak van de IRA. Bij de jongste verkiezingen behaalde ze de overwinning en is voorbestemd de volgende premier van Noord-Ierland te worden. Het Britse koningshuis was voor Sinn Fein, die hereniging met de republiek Ierland nastreeft, van nature de gezworen vijand. In haar brief spreekt O'Neill opvallend ook voor de unionistische - protestantse - inwoners van Noord-Ierland die juist bij het Verenigd Koninkrijk willen blijven.