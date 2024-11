Leider Conservatieve partij Japan stelt grove beperking vrouwenrechten voor om geboortecijfer op te krikken

Naoki Hyakuta, een Japanse romanschrijver en leider van de Conservatieve Partij, heeft bizarre voorstellen gedaan om het geboortecijfer in het land te verhogen. Zo vindt hij dat vrouwen boven de 18 geen hoger onderwijs mogen volgen, vrouwen boven de 25 niet meer mogen trouwen, en dat bij vrouwen boven de 30 de baarmoeder moet worden verwijderd. In Japan is met ontzetting gereageerd op de voorstellen.

Zo heeft hoogleraar genderkwesties Sumie Kawakami van de Yamanashi Gakuin universiteit de opmerkingen een "oproep tot geweld tegen vrouwen" genoemd. Ze merkte daarbij op dat de Japanse politiek die van de VS echoot sinds Trumps eerste presidentscampagne in 2015. Kawakami uitte haar tegelijkertijd bezorgdheid dat Japanse vrouwen zich minder uitspreken tegen vrouwenhaat, wat een verhoogd risico voor vrouwen in Japan oplevert vergeleken met vrouwen in de VS.