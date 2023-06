Leiden start onderzoek naar eigen rol in slavernijverleden

"Toen de textielhandel van de Leidse Daniel van Eijs in het slop raakte, besloot hij te gaan investeren in plantages in Berbice, de voormalige Nederlandse kolonie aan de noordkust van Zuid-Amerika. Van Eijs investeerde niet alleen, maar bemoeide zich ook met de manier waarop tot slaaf gemaakten behandeld werden op de plantages. Dit roept verdere vragen op, evenals de plantage in Suriname, met de naam Leijden en het militaire steunpunt met diezelfde naam", schrijft de gemeente.