Leger VS voert aanvallen uit op Venezuela

Op beelden uit Caracas die online worden gedeeld zijn rookwolken en hoge vlammen te zien. In verschillende wijken renden mensen de straat op. De ontploffingen daar lijken te komen van een groot militair complex ten zuiden van de stad, Fuerte Tiuna, waar ook het Ministerie van Defensie gevestigd is. Dat is niet officieel bevestigd, maar er zijn meldingen dat het complex wordt geëvacueerd. In de omgeving is de stroom uitgevallen. Ook zou er een militair vliegveld zijn aangevallen. "De hele grond trilde", vertelt een vrouw op straat aan persbureau AP. "Dit is vreselijk. We hoorden explosies en vliegtuigen in de verte."