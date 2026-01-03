Leger VS voert aanvallen uit op Venezuela

De Amerikaanse strijdkrachten hebben aanvallen uitgevoerd op Venezulea. Meerdere plaatsen in het land, waaronder de hoofdstad Caracas, werden getroffen door explosies. Burgers meldden laagvliegende helikopters te hebben waargenomen. De aanvallen vonden in de nacht om circa twee uur plaats. Tegenover Reuters hebben Amerikaanse overheidsbronnen anoniem de aanvallen bevestigd. Een officiële verklaring is er nog niet.
Op beelden uit Caracas die online worden gedeeld zijn rookwolken en hoge vlammen te zien. In verschillende wijken renden mensen de straat op. De ontploffingen daar lijken te komen van een groot militair complex ten zuiden van de stad, Fuerte Tiuna, waar ook het Ministerie van Defensie gevestigd is. Dat is niet officieel bevestigd, maar er zijn meldingen dat het complex wordt geëvacueerd. In de omgeving is de stroom uitgevallen. Ook zou er een militair vliegveld zijn aangevallen. "De hele grond trilde", vertelt een vrouw op straat aan persbureau AP. "Dit is vreselijk. We hoorden explosies en vliegtuigen in de verte."
President Maduro heeft de noodtoestand uitgeroepen.
Washington zou volgens de Venezolaanse regering uit zijn op de rijkdommen van Venezuela. President Nicolás Maduro heeft tot een algehele mobilisatie opgeroepen De Colombiaanse president Gustavo Petro heeft (...) als een van de eerste wereldleiders gereageerd op de aanvallen op buurland Venezuela. Hij roept de VN-veiligheidsraad op onmiddellijk bijeen te komen vanwege de aanval op buurland Venezuela.
Meer over:actueel, venezuela, verenigde staten, imperialisme
