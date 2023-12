Leger Israël slacht zevenhonderd Gazanen af in 24 uur tijd, 75 procent van Palestijnen in Gaza nu dakloos

Nadat vrijdag het tijdelijke staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas werd beëindigd, heeft het Israëlische leger de Gazastrook vrijwel non-stop gebombardeerd. De afgelopen 24 uur zijn daarbij volgens de plaatselijke autoriteiten in Gaza ruim zevenhonderd mensen om het leven gekomen. Israël zegt de bewoners van gebieden die gebombardeerd worden te waarschuwen zodat ze kunnen vertrekken, maar dit is soms slechts een half uur van te voren. De infrastructuur in Gaza is inmiddels zo vernietigd, dat mensen nauwelijks weg kunnen komen.

Bij de laatste bombardementen zijn volgens het VN-Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden (OCHA) zeker 160 mensen gedood bij de vernietiging van een flatgebouw in het vluchtelingenkamp Jabalia. Tegelijkertijd werd in Gaza-stad een volledige woonwijk met de grond gelijk gemaakt. Ook daarbij werden enkele honderden Palestijnen gedood. Volgens een woordvoerder van Hamas liggen veel doden onder het puin. Reddingswerkers zouden moeite hebben om bij gewonden te komen en ze naar ziekenhuizen te vervoeren.

De mensenrechtenchef van de Verenigde Naties Volker Türk sprak zijn zorgen uit over de nieuwe explosie van geweld in de Gazastrook. Hij stelt op basis van het gezondheidsministerie in Gaza dat er al honderden Palestijnen zijn gedood. "Er is geen veilige plek in Gaza", aldus Türk.