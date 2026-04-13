Leger Israël schiet op Palestijnse schoolkinderen die door kolonistengeweld niet naar school konden

In het Palestijnse dorp Umm al-Khair op de door Israël illegaal bezette Westelijke Jordaanoever, heeft het Israëlische leger maandag traangasgranaten afgevuurd op Palestijnse scholieren. De kinderen hielden een vreedzame sit-in omdat Israëlische kolonisten een prikkeldraadversperring hadden geplaatst die de toegang tot hun school blokkeerde. Het was de eerste schooldag na meer dan veertig dagen onderbreking, nadat het onderwijs werd stilgelegd vanwege de illegale Israëlisch-Amerikaanse aanval op Iran op 28 februari. Dat schrijft The Guardian.

De scholieren kregen buiten in de open lucht les bij wijze van protestactie, toen de militairen aanvielen. "We zaten gewoon en toen gooiden ze een granaat naar ons. Ik schrok heel erg en begon te schreeuwen," aldus de twaalfjarige Sarah al-Hathaleen. Volgens het Israëlische leger waren er toepen gestuurd om een "ongewone bijeenkomst" uiteen te drijven. Het leger ontkent dat er geweld is gebruikt. Beelden van AFP toonden echter hoe traangaspatronen werden afgevuurd terwijl kinderen gillend wegvluchtten.

Bassam Jabr, onderwijsdirecteur voor de regio Masafer Yatta, bevestigde dat de kinderen op het moment van het incident vreedzaam aan het protesteren waren in de vorm van les in de buitenlucht. "Kolonisten proberen de strop om ons heen op iedere mogelijke manier aan te trekken," zei hij. Masafer Yatta, de regio waar Umm al-Khair zich bevindt, staat al langer bekend als brandpunt van extreem kolonistengeweld. In Umm al-Khair werd in augustus 2025 de Palestijnse activist Awdah Hathaleen door een kolonist gedood. Meer dan 500.000 Israëliërs wonen inmiddels in nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, die volgens internationaal recht illegaal zijn.