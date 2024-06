Leg een bommetje voor het huis van je vijand. De burgemeester gooit hem voor je op straat

Een onbekende opdrachtgever heeft om al even onbekende redenen al meer dan twintig maal een bom tot ontploffing laten brengen voor het huis van de Vlaardingse loodgieter Ron van Uffelen. Burgemeester Bert Wijbenga (VVD) sloot daarop zijn woning met het argument dat de veiligheid in de buurt in gevaar werd gebracht. De loodgieter en zijn gezin zijn de toegang tot hun huis ontzegd. Van Uffelen spande een kort geding aan maar kreeg bij de Rotterdamse bestuursrechter ongelijk. Burgemeester Wijbenga heeft volgens deze edelachtbare het huis terecht laten verzegelen omdat de openbare orde in de buurt verstoord was. “Ook in dit geval was het sluiten van de woning een geschikt middel”. De bestuursrechter lijkt het lullig te vinden voor de kinderen maar uiteindelijk haalde hij daar zijn schouders over op. De rechter stelde bovendien vast dat een buurtbewoner ernstig gewond was geraakt. Dit is een kwestie van klok en klepel. Een garagebox van de loodgieter in een ándere buurt werd opgeblazen waarna het huis ernaast vlam vatte. Een bewoner is met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Dit was voor Wijbenga overigens aanleiding de loodgieter ook nog eens een gebiedsverbod op te leggen.