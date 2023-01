Leeuwarder Courant voortaan ook in het Arabisch te lezen Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 177 keer bekeken • bewaren

De Leeuwarder Courant verschijnt binnenkort ook in een Arabische editie, zodat nieuwkomers die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn het nieuws uit de regio ook kunnen volgen. Journalist Abbas Nashab, initiatiefnemer van het project, wijst erop dat ook grote nieuwsmedia als CNN en de BBC het doen, dus “waarom de LC niet?”.

Nashab komt zelf uit Syrië waar hij in Aleppo journalist en tv-presentator was. Ook vertaalde hij er nieuwsberichten vanuit het Arabisch naar Farsi, een taal die onder andere in Iran wordt gesproken. Vierenhalf jaar geleden belandde hij in Nederland en woont nu in Leeuwarden. Een half jaar geleden besloot hij de artikelen uit LC wel te willen vertalen, en dat gaat nu gebeuren.

“Er zijn duizenden nieuwkomers in Friesland met Arabisch als voertaal,” zegt Nashab tegen de krant. Ze hebben moeite met Nederlands lezen, maar willen wel graag het nieuws volgen. Nieuwkomers kiezen niet waar ze gaan wonen. Ze worden ergens geplaatst. Veel zijn verdrietig als ze horen dat voor hen Friesland is gekozen. Omdat er in Friesland moeilijk werk te vinden zou zijn, omdat het ver weg zou zijn. Maar we wonen in een prachtige provincie. Met de Arabische verhalen kan ik nieuwkomers informeren. Het is goed om te weten wat er in Friesland gebeurt.”

Nashab krijgt hulp bij zijn vertaalwerk van Diana Al Mouhamad uit Dokkum. Zij ziet hoe onder andere haar ouders Nederlands nieuws meekrijgen van Arabische YouTubers die al eerder zagen dat er behoefte aan was. “Maar dan heb je geen Fries nieuws. En zij zijn geen journalisten, dit is professioneler. We willen kwaliteit leveren.”

Volgens Nashab is het ook belangrijk om te onthouden dat Nederlands een lastige taal is om te leren. Ook wijst hij erop dat veel nieuwkomers lang moeten wachten in azc’s waar gen taalles wordt gegeven. Ook voor hen is het “toch fijn om al nieuws over je omgeving te kunnen volgen”.