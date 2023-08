Leerkrachten en zorgpersoneel moeten gewoon zélf ophouden met onzinadministratie Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 267 keer bekeken • bewaren

Nu de verkiezingen naderen, kunnen wij van veel belangenorganisaties verwachten dat zij kandidaten en politieke partijen bestoken met brandbrieven en manifesten. De Beroepsvereniging Verzorgenden Verplegenden V&VN is er vroeg bij. Ze probeert de personeelscrisis in de zorg op de agenda te zetten. Die wordt volgens deze vereniging veroorzaakt door veel te veel management en administratieve lasten . Nu zijn zorgmedewerkerprofessional zeker dertig procent van hun tijd kwijt aan administratie. Daar worden ze gillend gek van. Dus zoeken te velen ander werk, ook al omdat je voor de centen niet in de branche hoeft te blijven, tenminste als je geen medisch specialist bent of hoog in de managementboom zit. Daarom wil V&VN dat het collegegeld voor opleidingen in de verpleegkunde wordt afgeschaft maar daar gaat dit stuk niet over.

In het Algemeen Dagblad geeft voorzitter Jaap Kappert voorbeelden van onzinnige registratieverplichtingen. Zo moet steeds worden genoteerd wanneer een patiënt of bewoner gegeten heeft. Ook wordt volgens Kappert over dementerenden heel veel vastgelegd dat misschien nuttig is als zij een genezingsproces ingaan maar het tegendeel is het geval. Knappert roept de Kamerkandidaten op aan dit soort toestanden een eind te maken. Ze leiden niet tot goede zorg maar wel tot frustratie, te weinig tijd voor de zorg op zich en tenslotte tot uitstroom van het personeel.

Het volgende kun je voorspellen. Dit manifest krijgt de komende dagen in de media de nodige aandacht. De kandidaten maken een mentale notitie. Je hoort al jaren in verkiezingstijd dat de administratieve lasten te zwaar zijn en dat die moeten worden verminderd. Dat nemen ze nu nog eens met nadruk in hun beloftes en mooi weer verhalen op. In de praktijk leidt nieuw beleid daarna tot een verzwaring van de registratieplicht. Dat is een constante in de Nederlandse politiek en zal in 2024 niet plotseling anders zijn. Dat manifest is zinloos.

Zorg en onderwijs zuchten al decennia onder administratieve lasten. Leerkrachten en verplegend personeel kunnen daar maar op één manier van afkomen: door zélf op te houden met onzinnige registraties. Vakbonden zijn uitstekend in staat het kaf van het koren te scheiden. Als V&VN vindt dat het manifeste flauwekul is een aantekening te maken elke keer dat een patiënt eet, dan roept het de honderdvijftigduizend leden op daarmee te stoppen. Krijgen ze daarmee individueel moeilijkheden, dan springt de bond voor hen in de bres – met juridische hulp, met werkonderbrekingen door de solidaire collega´s enzovoorts.

De onderwijsvakbonden gaan op dezelfde manier tot actie over. De gunstige gevolgen zullen meteen duidelijk worden omdat er nu tijd is voor zorg en de handen echt aan het bed zijn en niet op een toetsenbord. En de leerkrachten veel meer tijd krijgen voor contact met de leerlingen. Als professionals massaal en consequent weigeren zich naar onzinregels te gedragen en zich niet door allerlei managementtypetjes laten intimideren, dan verandert er iets.

Anders niet. Ook niet als Messias Omtzigt de grootste wordt.

15 oktober 2023 is een goede begindatum voor het massale weigeren. Dan kunnen Kamerkandidaten meteen laten zien waar ze werkelijk staan.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke opinie mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

