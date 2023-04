Leer me een paar woorden Frans, vroeg Girl in Red aan het publiek. En wat er toen gebeurde... Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 123 keer bekeken • bewaren

Kunnen jullie me een paar woorden Frans leren, vroeg de Noorse singer-songwriter Girl in Red aan haar publiek in een afgeladen Olympia in Parijs. De aanwezigen in de beroemde concertzaal aarzelden geen moment en barstten los met Macron démission!, oftewel Macron treedt af! Het is de leuze van de protesten tegen de afbraak van de pensioenrechten waar miljoenen Fransen al weken aan deelnemen.

Girl in Red, die zich onbedoeld op politiek terrein begaf, had geen idee wat ze hoorde. Wat betekent dat, wilde de zangeres die doorbrak met I wanna be your girlfriend weten en stelde voor het publiek voor haar volgende nummer mee te zingen.

Macron démission! wordt overal in Frankrijk gescandeerd. De woede onder de Fransen is groot over de maatregelen die Macron doordrukte zonder het parlement er over te laten stemmen. Fransen staan weliswaar bekend om hun protestlust omdat het de enige manier is om wat te bereiken in het sterk hiërarchisch georganiseerde land maar de huidige omvang van de protesten verbaast vriend en vijand.