Leegloop in Downing Street 10 na schandelijke aanval Boris Johnson op Labour Nieuws • 04-02-2022 • leestijd 2 minuten • bewaren

© cc-foto: Andrew Parsons / No 10 Downing Street https://flic.kr/p/2mESyiG

Boris Johnson verkeert in de problemen. Of die hem uiteindelijk de kop gaan kosten is nog onzeker maar hij kampt met de ergste crisis in zijn premierschap. Terwijl tijdens de pandemie het hele land in lockdown ging en burgers vanwege de strenge regels niet eens meer afscheid konden nemen van dierbaren vierde de medewerkers van Johnson in prosecco gedrenkte feestjes in de regeringsgebouwen. Het schandaal staat bekend als Partygate en het is allang geen feestje meer voor Johnson die volgens critici alleen in drankgebruik zijn grote voorbeeld Winston Churchill naar de kroon steekt.

Johnson moest zich deze week verantwoorden in het Lagerhuis en kreeg de volle laag, onder meer van Labour-leider Keir Starmer . De Britse premier koos vervolgens voor een bizarre tegenaanval, vol onwaarheden. Dat is weliswaar een beproefd middel van populisten om verwarring te zaaien en de aandacht af te leiden maar dit keer kwam de methode als een boemerang terug. Johnson beschuldigde Starmer, die voorheen bij Justitie werkzaam was, ervan dat hij laks had opgetreden in een beruchte kindermisbruik zaak. Starmer had met de vervolging van Jimmy Savile, populair presentator van een kinderpogramma die talloze kinderen misbruikte, echter niets van doen.

In reactie op het smadelijke optreden van Johnson zijn inmiddels al vijf van zijn medewerkers opgestapt , uit protest tegen zijn handelwijze. Vrijdagochtend legde Elena Narozanski, speciaal adviseur van Johnson voor vrouwen, gelijkheid en extremisme, haar functie neer . Eerder vertrokken zijn beleidschef, het hoofd van zijn staf, zijn persoonlijke secretaris en het hoofd communicatie.

Ros Atkins van de BBC zet de feiten helder op een rijtje: