Leeftijdsdiscriminatie wordt genegeerd door politici

25 nov. 2023 - 15:54

"vrijwel iedereen " is niet voldoende. En met een GSM en nul ervaring is het werken met de verificatiestappen en piepkleine formuliertjes op een antieke androidversie niet alleen vrijwel ondoenlijk voor oude ogen en handen als kolenschoppen. Maar ook extreem hackgevoelig. Wat is er mis met een loket bij de belastingdienst of gemeente? Willen we doorgaan met achteraf de schandalen van gemangelde mensen behandelen in commissies. Voor al die verkeerd ingevulde vage formuliers met verborgen helpschermen? voorbeeld Die ik 100% zelf heb mogen volgen: "Nee meneer u heeft een achternaam met lettertekens die niet in het formulier passen. Dus vul maar wat anders in. Maar als dat niet overeenkomt met uw paspoort dan krijgt u later een boete en incassobureau langs. En u mag blij zijn dat we u niet voor valsheid in geschrifte aanpakken"