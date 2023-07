Leefbaar ruikt na schietpartij kans om Zomercarnaval de nek om te draaien

Terwijl Leefbaar Rotterdam nu pleit voor het cancelen van het multiculturele Zomerfestival, is de partij onder andere omstandigheden bereid om alles op alles te zetten om grote feesten ondanks zorgen over de veiligheid juist doorgang te laten vinden. Zo trok Leefbaar een jaar geleden alles uit de kast om een mogelijke huldiging van Feyenoord na het winnen van de Conference League mogelijk te maken. Burgemeester Ahmed Aboutaleb wilde het feest om veiligheidsredenen in de Kuip laten plaatsvinden. Uiteindelijk vond er geen huldiging plaats: Feyenoord verloor de finale van AS Roma.