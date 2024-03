Leden Utrechts studentencorps weer betrapt op cultiveren vrouwenhaat met 'bangalijst'

De Utrechtse politiek is geschrokken van deze PowerPoint. VVD-raadslid Mariam Al-Saqaff heeft inmiddels vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. Volgens haar zijn studenten van het Utrechts Studenten Corps verantwoordelijk voor het delen van de presentatie. "De indieners (van deze vragen, red.) schrikken enorm van de schending van privacy van deze vrouwen en van de onveiligheidsaspecten die dit met zich meebrengt", zegt Al-Saqaff. De vragen worden mede ingediend namens D66, GroenLinks en Student & Starter. "Is het college het met de indieners eens dat we alle vormen van bangalijsten in de gemeente tegen moeten gaan? En dat we dit moeten veroordelen?"