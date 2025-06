Leden scharen zich massaal achter partijfusie GroenLinks en PvdA

De leden van GroenLinks en de PvdA hebben via een online referendum ingestemd met een fusie van de twee linkse partijen. De steun was overweldigend: 89 procent van de GroenLinksers en 88 procent van de PvdA’ers stemden voor. De steun voor een gezamenlijke lijst bij de komende verkiezingen was zo mogelijk nog groter (95 procent bij GL, 94 procent bij de PvdA).