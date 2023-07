Leden PvdA en GroenLinks kiezen met overweldigende meerderheid voor gezamenlijke lijst

87,9 procent van de PvdA'ers stemde in met de samenwerking en maar liefst 91,8 procent van de deelnemende GroenLinks-leden. De uitslag van het ledenreferendum dat de afgelopen dagen gehouden werd, werd bekendgemaakt op een bijeenkomst in Utrecht. De raadpleging was razendsnel georganiseerd nadat het kabinet was gevallen. Bij de Eerste Kamerverkiezingen hebben de partijen al een gezamenlijke fractie gevormd.