Leden Identitair Verzet in Rotterdam staande gehouden bij noodopvang

10 okt. 2015 - 18:18

Demonstratierecht houdt in tegenstelling tot de vrijheid van meningsuiting, die op restrictie van aanzetten tot geweld en smaad absoluut is, niet in dat men altijd en overal ongehinderd mag demonstreren, Integendeel zelfs. Een verzoek tot demonstratie behoort aangevraagd en ingewilligd te worden door verantwoordelijke autoriteiten, meestal een gemeente. Nagenoeg altijd zal de gemeente dat verzoek dan inwilligen omdat het demonstratierecht dat inderdaad vereist. Maar wel zal de gemeente kijken op gronden van veiligheid, andermans vrijheden, en belangen, of de verzochte plaats van demonstratie geschikt is, eventueel een andere plaats (of meerdere ter keuze) aanwijzen. Maar ook het in het verzochte moment van demonstratie kan volgens de verantwoordelijke gemeente ongeschikt zijn en daarom reden zijn een ander tijdstip te nemen, of anders een andere plaats op hetzelfde tijdstip. Gemeentes hebben dus heel goede redenen en recht, zelfs verantwoordelijkheid naar derden, om het recht van demonstratie in belang van derden en veiligheid de ruimte te geven, maar ook grenzen aan te geven in waar en wanneer. Daarom zaten bijvoorbeeld de anti-Zwarte Piet-demonstranten vorig jaar in Gouda absoluut fout toen ze, ondanks dat B&W hen op het moment van de intocht hen zelfs binnen de bebouwde kom een plaats voor demonstratie aangeboden had, wat ze niet eens hadden hoeven te doen (een ander moment of plaats had ook gekund), maar deze drammers (ipv demonstranten) zich gewoon opdrongen tussen de feestvierende kinderen en ouders om alleen d.m.v. hevig fysiek verzet en gegil weer afgevoerd te worden. Aanpakken die hap, en nog meer als het straks in Meppel met de al aangekondigde lawaaiactie (ook vuurwerk?) nog erger wordt. Hetzelfde geld voor alle drammerige links- -of rechtsgeörienteerde demonstranten die grenzen overschrijden bij welke actie ook.