Le Pen op jacht naar linkse kiezers

Sonic2

12 apr. 2022 - 10:49

Hahaha. Een fantastische cartoon. Vooral omdat hij zo 100% waar is. Wie zijn die mensen( ik doe een Kaagje) die zo naïef zijn dat ze in de "sociale" leugens van Le Pen geloven? Je kunt klaarblijkelijk alles mensen laten geloven en al helemaal "rechtse" kiezers. Het zou lachwekkend geweest zijn als het niet zo intens gevaarlijk en triest was