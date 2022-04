Le Pen in het nauw vanwege haar plan om vrouwen te verbieden een hoofddoek te dragen Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 309 keer bekeken • bewaren

Emmanuel Macron heeft in de strijd om het Franse presidentschap een nieuwe zwakke plek gevonden bij zijn tegenstander, de extreemrechtse Marine Le Pen. Beiden strijden vooral om de gunst van linkse kiezers voor de verkiezingen die komende zondag bepalen wie van de twee president van Frankrijk wordt.

Le Pen heeft in haar programma staan dat ze het dragen van een hoofddoek in openbare ruimtes wil verbieden. Zo'n vrijheidsbeperkend voorstel doet het goed bij haar traditionele extreemrechtse aanhang maar mensen met sociale opvattingen zien er niets in. Nu verklaart Le Pen desgevraagd plots dat het voorstel "niet urgent" is, dat het slechts een klein onderdeel is van haar programma om de 'totalitaire islamistische ideologie' aan te pakken. Dat schrijft Politico.

Macron daarentegen wijst graag op dat draconische plan van Le Pen dat vrouwen ernstig beperkt in hun vrijheid van kledingkeuze. "Het extreemrechtse project waar ik tegenover sta wil van Frankrijk het eerste land maken dat het dragen van een hoofddoek in publieke ruimtes verbiedt", verklaarde hij in een interview. Macron grijpt de maatregel aan omdat Le Pen in deze campagne haar migrantenhaat naar de achtergrond tracht te dringen. In plaats daarvan probeert ze nieuwe groepen aan te boren met een voornamelijk sociaal-economisch verhaal. Ze keert zich onder meer fel tegen de verhoging van de pensioenleeftijd van 60 naar 65 jaar, een voorstel van Macron.

Toen Le Pen in een interview doorgevraagd werd over het verbodsplan stelde ze dat het essentieel is om een verbod door te voeren omdat het kledingstuk volgens haar wordt opgelegd door islamisten die vrouwen dwingen het te dragen. Maar ze wil het liever over andere zaken hebben, die linkse kiezers wel aanspreken, zoals de kosten van het levensonderhoud.

Macron laat dat niet gebeuren en gebruikt het voorgestelde verbod om kiezers duidelijk te maken dat Le Pen wel degelijk extreemrechts is. In Straatsburg prees hij een vrouw die hem aansprak en vroeg of hij een feminist is. Ze was blij toen hij bevestigend antwoordde. Hij vroeg haar of zij feminist is en ze antwoordde volmondig ja. "Weet je wat mooi is? Dat is een jonge vrouw ontmoeten die een hoofddoek draagt en die me vraagt of ik feminist ben. Het is het beste antwoord op alle rotzooi die ik hoor omdat tegenover mij Marine Le Pen staat die de hoofddoek wil verbieden."