Marine Le Pen formeel in staat van beschuldiging gesteld Nieuws • 30-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Marine Le Pen, de leider van het extreemrechtse Front National is door de Franse justitie formeel in staat van beschuldiging gesteld. Naar haar loopt een zaak rond fraude met parlementair medewerkers. Volgens Franse media wordt Le Pen verdacht van vertrouwensbreuk.

Le Pen is door het Europees Parlement gesommeerd 298.400 euro terug te betalen. Dat bedrag werd ten onrechte uitgekeerd als salaris voor Catherine Griset, kabinetschef van het Front National. Formeel was Griset werkzaam voor het Europees Parlement, maar in plaats daarvan zou zijn jarenlang in Parijs voor het Fron National gewerkt hebben. Dat terwijl zij dus wel de vergoeding voor een Europarlementariër ontving.

Marine Le Pen beriep zich eerder nog op haar onschendbaarheid, naar eigen zeggen omdat ze pas aan een verhoor wilde meewerken na de parlementsverkiezingen. In april van dit jaar had het Franse Openbaar Ministerie het Europees Parlement verzocht die onschendbaarheid tijdelijk op te heffen in verband met het onderzoek.