Laurens Dassen (Volt) waarschuwt D66 en CDA: laat je niet chanteren door VVD Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 269 keer bekeken • Bewaren

Laurens Dassen heeft de coalitiepartijen D66 en CDA opgeroepen om zich niet te laten chanteren door de VVD. “Zolang de VVD niet bereid is om compromissen te sluiten, is er maar één conclusie mogelijk: met deze VVD valt niet samen te werken”, zei hij.

NRC bericht :

“Dassen beschouwt de huidige kabinetscrisis als „een rechtstreeks gevolg van de politieke onwil van één partij”. Volgens de partijleider is de VVD „wel bereid om samen te werken met radicaal-rechts”, maar weigert de partij „vermogenden een bijdrage te laten leveren om werken te laten lonen”.”

VVD-leider Dilan Yesilgöz gaf vrijdagavond een hallucinante persconferentie waarin ze wild om zich heen sloeg. Hoewel de VVD het afgelopen jaar bijna voortdurend haar zin heeft gekregen, noemde Yesilgöz het minderheidskabinet toch een mislukt experiment.

D66 en CDA deden afgelopen week namelijk een kleine handreiking naar PRO en Volt door akkoord te gaan met iets meer belasting op vermogen om zo de werkende Nederlanders iets te kunnen ontzien. Volkskrant-verslaggeefster Yvonne Hofs vat de situatie als volgt samen :

“D66 en CDA zeggen: we hebben Klaver echt op de pijnbank gelegd, er is niet heel veel over van het initiële voorstel. Er is een hele kleine verhoging bij de box 3-belasting, plus een minimale verhoging van de box 2-belasting en de erf- en schenkbelasting. Het tarief voor mensen met minder vermogen dan ruim 1 miljoen euro gaat omlaag. Daar profiteert 97 procent van de bevolking van, dus ook heel veel VVD-stemmers. Ik zie de opstelling van de VVD als pure intimidatie.”

Zaterdag en zondag overleggen de Rob Jetten, de vicepremiers en de fractieleiders van het zombiekabinet op landgoed De Zwaluwenberg over de toekomst. De VVD wil naar verluidt dat JA21 wordt opgenomen in het kabinet. D66 is daar vanaf het begin tegen geweest.

Het CDA zal om andere redenen niet willen toegeven aan de VVD, schrijft de Volkskrant:

“CDA-leider Henri Bontenbal heeft een hekel aan de machtsspelletjes van de VVD, het gebrek aan compromisbereidheid van de VVD-top en de niet-aflatende pogingen van Yesilgöz en VVD-minister van Financiën Eelco Heinen om bij alles hun zin door te drijven. Bontenbal was de laatste weken de belangrijkste regisseur van het verzet tegen de VVD-dominantie, en zal dus niet door de knieën willen gaan voor de chantagetactieken van Yesilgöz.”

Dagblad Trouw trekt in een commentaar de enige logische conclusie : “Met deze VVD valt geen land te besturen”.

“Het is duidelijk dat de VVD niet meer in staat is tot het sluiten van compromissen. Een breuk met het verleden: premier Mark Rutte sloot, afgezien van de PVV, met iedereen akkoorden. Zolang de VVD daar niet toe bereid is, is er maar één conclusie mogelijk: met deze VVD valt geen land te besturen.”