Laurens Dassen (Volt) rekent hardop: Twee miljard om Tata in leven te houden, of je doet er wat nuttigs mee

Het kost wat, maar dan heb je ook wat: twee miljard euro om een verouderde staalfabriek in leven te houden die hele omgeving opzadelt met een verhoogde kans op kanker en allerlei andere gezondheidsproblemen. Het leek het dubbeldemissionaire kabinet een goed idee om dat exorbitante bedrag op de rekening van Tata Steel bij te schrijven.
Volt-fractievoorzitter Laurens Dassen rekent zo hardop eens uit wat je nog meer met dat geld kan doen, zoals 37 PVV-Kamerleden 450 jaar doorbetalen zonder dat ze komen opdagen bijvoorbeeld. Of een heleboel dingen die wel goed zijn voor het land:
Meer over:kijk nou, laurens dassen, volt, tata steel
Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.