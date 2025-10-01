Laurens Dassen (Volt) rekent hardop: Twee miljard om Tata in leven te houden, of je doet er wat nuttigs mee

Het kost wat, maar dan heb je ook wat: twee miljard euro om een verouderde staalfabriek in leven te houden die hele omgeving opzadelt met een verhoogde kans op kanker en allerlei andere gezondheidsproblemen. Het leek het dubbeldemissionaire kabinet een goed idee om dat exorbitante bedrag op de rekening van Tata Steel bij te schrijven.