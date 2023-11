Laurens Dassen opent de aanval op klimaattreuzelaar Pieter Omtzigt

Het is rampzalig als Pieter Omtzigt premier wordt. Met de leider van de Nieuwe Spruitjes Coalitie (NSC) aan het roer zou Nederland niet een stap achteruit zetten, “maar twintig, dertig, véértig stappen”, zegt Volt-leider Laurens Dassen in een interview met NRC .

Dassen wijst erop dat Omtzigt de klimaatcrisis onvoldoende serieus neemt. “Klimaatverandering is een van de grootste problemen van deze tijd, maar in zijn verkiezingsprogramma is Omtzigt onvoldoende in staat om daar oplossingen voor aan te dragen.”