Laurens Dassen bepleit vertrek bewindslieden van X, Caroline van der Plas noemt haat 'vermakelijk'

De Rijksoverheid moet van het fascistische platform X, hebben topambtenaren aan het kabinet geadviseerd. In een intern memo wijzen de ambtenaren erop dat X “actief desinformatie en schadelijke en strafbare content faciliteert”, meldt de Volkskrant.

Het pleidooi van de hoge ambtenaren was Volt-leider Laurens Dassen uit het hart gegrepen. Tijdens het Kamerdebat over politiek extremisme riep hij het kabinet op om van X te verdwijnen. “X faciliteert actief desinformatie en strafbare content, door de aanwezigheid draagt de overheid hieraan bij”, legt Dassen uit op Bluesky.

Het Volt-pleidooi leidde tot een verontwaardigde reactie van Caroline van der Plas. De BBB'er is juist een groot fan van X, waar kindermisbruik dagelijkse kost is. Van der Plas beklaagde zich wel over de haat op het concurrerende Bluesky. De haat die via X wordt verspreid, ook aan haar adres, noemde Van der Plas “vermakelijk”.

Dassen legde vervolgens geduldig uit dat Elon Musks algoritmen extreemrechtse boodschappen voorrang geven. Een groot verschil met andere platformen zoals Bluesky, waar dat niet gebeurt.