Laten we na dit ontluisterende Kamerdebat een voorbeeld nemen aan onze boeren Opinie

© cc-foto: Kees Torn

Als een revolte uitloopt op een vreedzame revolutie is je revolte niet alleen geslaagd maar ook zeldzaam, want vreedzame revoluties komen weinig voor. We mogen dus trots zijn op onze boeren en we kunnen een voorbeeld aan hen nemen.

Want met doelen die oplossingen zijn voor problemen kun je veel realiseren. Of, zoals Louise Michel al zei: 'Macht bestaat alleen omdat wij er mee in stemmen. Besluiten er niet meer mee in te stemmen is voldoende voor haar val. Burgerlijke ongehoorzaamheid is een kracht die zijn weerga niet kent.'

De uitkomst van de verkiezingen voor de provinciale staten was behalve een vreedzame revolutie, ook een vernietigende boodschap aan de Haagse kaasstolp: de democratische machtsbasis van het kabinet werd volledig weggevaagd.

Gisteren zagen we Rutte en zijn vicepremiers zich met surrealistische retoriek verdedigden tegen deze schreeuw van de kiezer. Wat vooral bleef hangen van dit debat is de volstrekte gevoelloosheid van talentloze ministers die wij blijkbaar verdienen omdat tijdens de laatste Tweede Kamerverkiezingen nog geen 20 procent van de kiesgerechtigden op Mark Rutte stemde.

Het meest basale principe van democratie, een regering van, voor en door het volk, werd door politici als Rutte en Hoekstra met de vingers in de oren weggelachen door aan te blijven ondanks de luide roep van de kiezer om nu toch eindelijk eens weg te gaan. De conclusie is dat het kabinet geen enkele legitimiteit meer heeft.

De reactie van Rutte was ronduit psychorigide. Voor psychologen is een psychorigide persoonlijkheid een persoonlijkheid met een defensie-mechanisme dat gelieerd is aan obsessieve afwijkingen. Men spreekt ook wel van een obsessieve persoonlijkheid. De psychorigide persoonlijkheid wil alles bepalen en controleren, omdat hij angstig is - en niet in staat is om zich aan te passen aan veranderingen.

Ondanks het vernietigende signaal van de kiezer wil Rutte, die de afgelopen dertien jaar op geen enkele manier visie of daadkracht toonde, Nederland in alle stilte verder blijven afbreken ter meerdere eer en glorie van de onzichtbare hand van de markt. Alles beter dan op moeten stappen vanwege zo iets onbenulligs als het ontbreken van een democratische meerderheid. Daarvoor is een baantje als premier natuurlijk veel te mooi.

Voor ieder weldenkend mens die al dertien jaar zo weinig van zijn baantje maakt zou het natuurlijk tijd zijn om te vertrekken. Zo niet voor Mark Rutte en zijn clubje liberale struikrovers. Rutte houdt namelijk meer van de macht die hij heeft over het volk dan van het volk zelf.

Maar wat er in Nederland aan het veranderen is, is dat de rest van Nederland steeds duidelijker opstaat tegen deze Haagse arrogantie. Het is de politiek van de regio's die opstaat, regio's waar de gewone Nederlander woont, een politiek van onderop die opstaat tegen de centralistische politiek van de gevestigde orde in Den Haag.

De reden voor de boosheid is niet alleen de psychorigide persoonlijkheid van Rutte (en Hoekstra), maar ook het alomtegenwoordige misverstand dat één persoon wèl in staat zou zijn om al onze problemen op te lossen. Of dat nu de minister van landbouw, stikstof of de premier is. Want problemen los je op in de gebieden waar mensen wonen, voor en door de mensen die last hebben van die problemen. En oorzaken van problemen zijn uitsluitend op te lossen met integrale besluiten en draagvlak, die je beiden realiseert door aan alle burgers te vragen wat er moet gebeuren - dus niet alleen aan de leden van de VVD of het CDA.

Oplossingen zijn er wel, maar worden niet besproken in de Haagse drukte om het eigen duurbetaalde baantje. Oplossingen als referenda op initiatief van de burgers zelf, onafhankelijke volksvertegenwoordigers die op basis van een programma worden gekozen door de meerderheid van de bewoners van regio's in plaats van door een handjevol leden van politieke partijen, direct verkozen bestuurders met een eenmalig imperatief mandaat voor maximaal 7 jaar; zodat we ze op tijd weer weg kunnen sturen als ze er niets van bakken, en ze vervolgens niet weer terug kunnen krijgen bij de volgende verkiezingen.

Dat onze boeren niet met dergelijke oplossingen kwamen voor hun problemen mogen we ze niet te verwijten. We moeten onszelf verwijten dat wij ze niet op dezelfde manier als de boeren eisen van Den Haag.

Want de urgentie is groot. Terwijl toeslagenouders, Groningers en tienduizenden mensen in armoede wachten op de kleine beetjes geld uit Den Haag om te kunnen overleven, verbrast Den Haag zonder enige democratische controle miljarden euro's aan ondemocratisch bepaalde doelen. Doelen waar de gewone Nederlander niets aan heeft.

Zo werd op 31 maart ondanks de toeslagenaffaire duidelijk dat 10.000 arme mensen via ingewikkelde belastingconstructies keihard worden aangepakt; doordat ze volgens de liberale regels meer belasting moeten betalen omdat ze minder geld hebben.

Onder Rutte leven we dankzij het liberale dwaalspoor onder de knoet van een markt die altijd sterk is voor de zwakken en zwak voor de sterken. Terwijl Mark ondertussen de hele Kamer bij de neus neemt - en niemand iets tegen hem kan beginnen.

Als een Kamerlid hem voorhoudt dat er een vertwintigvoudiging (!) is van het gebruik van de voedselbank reageert Mark door te zeggen dat zijn 'model' laat zien dat de armoede minder wordt. Psychorigide.

Als dankzij de liberalisering van de universiteiten de meest belangrijke (maar minder populaire) studies zijn verdwenen en studenten door de verengelsing van het onderwijs nauwelijks nog fatsoenlijk Nederlands kunnen spreken, zegt de psychorigide Mark dat we met het onderwijs 'op schema' liggen.

Op schema waar naartoe vraag je je dan af. Naar de totale vernietiging?

Lastpost Rutte maakt het land nu al dertien jaar kapot met zijn politieke miskleunen; zijn gebrek aan visie en daadkracht en zijn psychorigide persoonlijkheid. Het debat over de verkiezingsuitslag maakte dat weer eens pijnlijk duidelijk.