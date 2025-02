Laten we met Europa een nieuwe start maken

Nico schrijft een serie over alle aspecten van oorlog. Dit is aflevering 42.

“Is het niet hoog tijd om massaal in actie te komen tegen wat er op dit moment in de wereld en Nederland gebeurt? Drie grote dictaturen zijn ons leven in verregaande mate aan het bepalen en verzieken. De dictatuur van Trump, die van Vladimir Putin en China. Trump en Putin lijken samen uit te willen maken hoe de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Onder andere door allerlei internationale afspraken en principes aan hun laars te lappen, Europa te passeren (VS en Rusland) en de democratie naar het rijk der fabelen te verbannen.