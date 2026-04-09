Laten we het eens hebben over Marc Andreessen Opinie Vandaag

Jurgen Masure Schrijver, publicist

Miljardair en techbro Marc Andreessen doet niet aan introspectie en zetelt sinds kort in Trumps wetenschappelijke raad. Dat zou ons zorgen moeten baren.

De techbro's zijn een bont allegaartje dat elkaar constant de loef tracht af te steken. Het zijn wolven in de geest van Hobbes' oorlog van allen tegen allen. Mark Zuckerberg, Elon Musk, Peter Thiel, Jeff Bezos, namen die tegenwoordig weinig tot geen uitleg behoeven. Grok? Juist, Musk. Verslavende sociale media? The Zuck. ChatGPT? Sam Altman. Soms werken ze samen, soms haten ze elkaar, dan weer beconcurreren ze elkaar of investeren ze zijdelings in elkaars ondernemingen. Een bonte bende bro’s dus.

Maar er is een techbro die eveneens furore maakt en toch minder zichtbaar is, althans bij ons. Marc Andreessen. Het is een open deur intrappen dat ideeën en projecten uit Silicon Valley dollars en kapitaal vergen. Dus, waar komen die dollars vandaan? Vaak uit durf- of risicokapitaal, venture capital, zoals dat chique in het Engels klinkt.

De bekendste en meest invloedrijke durfkapitalist uit Silicon Valley is zonder meer Andreessen. Sinds kort maakt hij ook deel uit van Trumps Council of Advisors on Science and Technology, waar ook Mark Zuckerberg, Sergey Brin en Larry Ellison in zetelen.

Waarom eens focussen op deze moneymaker? Wel, eerst iets over de man zelf. Andreessen vergaarde zijn vermogen grotendeels door de verkoop van Netscape, dat toentertijd zwaar beconcurreerd werd door Micorosft. Met zijn investeringsvehikel Andreessen-Horowitz, ook wel a16z genoemd, pompt hij massa’s dollars in tal van bedrijven, van Facebook tot Twitter en Airbnb. Daardoor zit de man er financieel en ideologisch warmpjes bij.

Musolini

Maar Andreessen is ook bekend omdat hij zichzelf omschrijft als een accelerationist (e/acc) en vroeger zelfs als een techrealist. Volgens Andreessen zal onbeperkte technologische vooruitgang, aangedreven door AI, oplossingen bieden voor, ja, alles. Alle universele menselijke problemen (zoals armoede, oorlog en klimaatverandering) worden opgelost door tech. Dat klinkt zonder meer aanlokkelijk, maar zo eenvoudig zit de wereld niet in elkaar.

In 2023 schreef Andreessen die tech-ideeën neer in zijn Techno-Optimistisch Manifest. Daarin stelt hij dat technologie versneld moet omdat het de wonderoplossing is voor vrijwel alles, dat wie wil reguleren of vertragen een bende booswichten is, dat er gebouwd en doorgeduwd moet worden.

“We believe in ambition, aggression, persistence, relentlessness – strength”, zoals hij het zelf stelt. Met die taal haakt hij in op de tech right, het MAGA-discours van Trump en het idee dat de techgenieën van Silicon Valley de toekomst zullen vormgeven. Het is ook dat wat Peter Thiel tegenwoordig in een religieus jasje steekt met zijn Antichrist-lezingen. Ben je voor regulering en tegen AI, dan ben je des duivels. Dat verhaaltje.

Veelzeggend is ook hoe Andreessens investeringsvehikel a16z vorig jaar opvallend van huisstijl veranderde. Zoek het maar eens op. De gouden, bombastische en half-futuristische esthetiek doet sterk denken aan een mengeling van Ayn Rands The Fountainhead en de pompeuze stijl die Mussolini in de jaren twintig en dertig cultiveerde. Hupla, nog een verband.

Andreessens Techno-Optimistisch Manifest verwijst expliciet naar een opvallende reeks Techno Saints. Passeren de revue: George Gilder, bekend om zijn patriarchale denkbeelden; Nick Land, bedenker van de zogenoemde Duistere Verlichting; en Filippo Marinetti, die met het futurisme voor en na de Eerste Wereldoorlog openlijk pleitte voor meedogenloze technologie en militarisering, als in "wij willen de oorlog verheerlijken." Marinetti sloot zich later vrolijk aan bij Mussolini en schreef mee aan het Fascistisch Manifest van 1919. 100 jaar later lijkt de geschiedenis zich wat te herhalen.

Introspectie

Door zijn ‘liefde’ voor niets ontziende snelheid, kwam Andreessen onlangs ook in het nieuws. In de podcast van David Senra werd hem gevraagd of hij ooit aan introspectie doet. Hij gaf trots toe "nul" introspectie te praktiseren omdat reflectie op het verleden en naar binnen kijken hem naar eigen zeggen vertraagt. ‘Ken uzelf’, zoals we al van Socrates leerde? Blijkbaar niet voor Andreessen. Nochtans vormt zelfreflectie de basis voor eerlijk, contemplatief denken wat toch een voorwaarde is voor wijsheid. Maar dat is niets voor deze durfkapitalist. Er bestaat een woord voor mensen die niet aan zelfreflectie of introspectie doen.