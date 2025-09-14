Laten we doodnormale mensen eens het woord geven Opinie • Vandaag • leestijd 6 minuten • 408 keer bekeken • bewaren

De meeste mensen willen gewoon weten wat er gedaan wordt aan de vele crises die het land kent.

Het is 11 juni 2025. Acht mensen worden aangehouden, verdacht van het bezit en gebruik van wapens en gevaarlijke stoffen. Het gaat om Soevereinen, mensen die zichzelf buiten de macht van de overheid zien. Dat wetten geen invloed op ze hebben (behalve natuurlijk als het hen uitkomt, maar dat soort tegenstrijdigheden en nuanceringen ga ik verder niet toelichten). Op 9 september jongstleden komt Nieuwsuur met het nieuws dat deze soevereinen spraken over een aanslag met een autobom op de burgemeester van Leeuwarden. Ook zouden ze een aanslag hebben willen plegen bij de NAVO-top .

Bij deze soevereinen, twee daarvan waren lid van Forum voor Democratie , zijn verschillende wapens, explosieve grondstoffen en de middelen en instructies om ricine te maken, een dodelijk zenuwgas, aangetroffen. Eén van de smoezen zou zijn dat het gaat om voorbereidingen op de Derde Wereldoorlog, een andere smoes dat de grondstof voor ricine bedoeld zou zijn om een wond te behandelen. Ik laat het aan de rechter over of deze smoezen uiteindelijk waar blijken te zijn.

Bovenstaande zal jullie misschien ontgaan zijn door alle ophef en fophef van afgelopen weken en maanden (jaren?). Vandaar dat ik er nu extra de aandacht op vestig. Nederland is ontsnapt aan een aanslag uit extreemrechtse/soevereine hoek die zeer dodelijke gevolgen had kunnen hebben. Dat het zover heeft kunnen komen is een, helaas logisch, gevolg van jarenlange polarisatie en normalisatie. Waarbij extreemrechtse geluiden steeds meer ruimte hebben kunnen krijgen om hun verhaal te kunnen doen op TV, de kranten en online.

Termen als omvolking zijn zo ingebakken bij ons allemaal dat er niet meer gek op wordt gekeken als deze nazistische term wordt geuit, zelfs tot op het punt dat als men er op wijst in de Tweede Kamer dat deze term, en andere soortgelijke termen, problematisch zijn, de voorzitter het dan wegwuift. Overigens niet gek aangezien deze voorzitter ook nogal ernstige leugens verspreid over het gedachtengoed van Hitler.

Eén van de eerdergenoemde verdachten is Arno van Kessel. Voor velen wellicht onbekend, maar vooral tijdens corona had hij een grote invloed bij de zogenoemde ‘wappies’ (een term waar ik persoonlijk een hekel aan heb, maar die wel duidelijk maakt over welke groep we het hebben). Van Kessel was namelijk advocaat en was een zaak begonnen tegen de staat vanwege vermeende vaccinatieschade. Honderden mensen hebben bij de gevangenis gedemonstreerd voor zijn vrijlating, overtuigd dat zijn arrestatie bewijs is van een overheidscomplot.

Dat het zover heeft kunnen komen is een aanzienlijk probleem en moeten wij breed als maatschappij oplossen. Dat kan alleen door te bespreken met elkaar wat er precies gebeurt en hoe zwaar de gevolgen zijn en ook wat de oorzaken zijn. Je zou dan ook denken dat met zulk groot nieuws, er is een aanslag op de NAVO-top en een burgemeester verijdeld, er breed aandacht wordt gegeven in bijvoorbeeld de infame talkshow. Maar het enige wat we hebben gezien was een kleine ‘rapportage’ over Arno van Kessel bij Nieuws van de Dag. Niet dat daar echt iets is besproken over de ernst van de situatie. De dag daarna zat de nieuwe lijsttrekster van de FvD bij ze aan tafel. Verder heeft het heel weinig aandacht gekregen deze week.

Wat kreeg dan wel de aandacht? Natuurlijk terecht de grove schending van Rusland door drones Polen in te sturen. Maar ook dat werd al snel overschaduwt. Natuurlijk voel je al waar dit, helaas, heen gaat: De moord op Charlie Kirk. Dit kreeg op TV, in de kranten en online veel aandacht. Bij iedere talkshow is hier volop aandacht aan besteed en online waren rechtse ‘opiniemakers’ volop bezig met een jacht op links, in hun ogen de oorzaak van de polarisatie dat heeft geleid tot de dood van Kirk. Helaas bleef die jacht niet beperkt tot het Amerikaanse deel van het internet. Ook Nederlandse ‘opiniemakers’ deden hier volop aan mee.

Inmiddels lijkt het duidelijk dat de moordenaar van Kirk een ‘ Groyper ’ was, een extreemrechts individu die nogal lekker gaat op memes en videogames. Op de getroffen kogels stonden verwijzingen naar verschillende games en extreemrechtse memes. Eerder werd hier onterecht, ook door de NOS , over bericht dat het om anti-fascistische/”transideologische” leuzen en symboliek zou gaan. Dit alles op basis van een dubieuze bron zonder bewijs. Wat zeker, online en offline, de onveiligheid van velen op links heeft vergroot.

Ook Telegraafophitser Wierd Duk ging hier gelijk mee aan de haal. Zo sprak hij in een podcast over een oorlog tegen rechts (“de vrije samenleving”) door links, niet alleen in de VS maar hier, en dat conservatieven moeten beseffen dat ze een doelwit zouden zijn voor verdere aanslagen. Dit zegt hij zonder enig bewijs. Bij Vandaag Inside ging hij daar gewoon lekker mee verder, samen met Raymond Mens.

Ondertussen zette hij en andere rechtse toetsenbordhelden hun vizier op een docent die ongelukkige uitspraken heeft gedaan met het doel diens leven te verpesten. Vrijheid van meningsuiting geldt blijkbaar alleen voor rechts zelf. Ook vergeleek Wierd Duk op een walgelijke manier Charlie Kirk met Martin Luther King en spreekt hij over een ‘ mobilisatie van rechts’ . Zelfs nu hij weet dat de moord helemaal niet uit linkse hoek kwam weigert hij daar eigenaarschap over te tonen. Zijn trollenleger werkt er maar graag aan mee, net als vele anderen die extreemrechts online constant verdedigen.

Als ik zijn leidinggevende bij de Telegraaf was, of iemand als Thomas van Groningen die hem graag uitnodigt aan tafel, zou ik nu toch wel ernstige twijfels gaan krijgen over of hij aan moet blijven schuiven. Want dit lijkt mij toch niet gezond voor de Nederlandse democratie, als je zo over je politieke tegenstanders denkt.

Daarnaast hadden we nog de vele reacties op de dood van Charlie Kirk zelf. Veelal werd in het nieuws over Charlie geschreven alsof hij één of andere conservatief was die de jeugd wist te enthousiasmeren voor het conservatisme. Dit is een grove misvatting van de werkelijkheid. Charlie Kirk was iemand die mensen van kleur als minderwaardig zag. Zo zouden ze jagen op witte mensen, trok hij hun kwalificaties in twijfel op basis van hun huidskleur. Ook sprak hij over geweld richting de LHBTIQ+-gemeenschap. Hij was allerminst iemand die aansluit bij de normen en waarden van Nederland.

Het is dan ook waanzinnig dat het best lang duurde voordat media in Nederland hierover begonnen te schrijven, en als eerste reactie berichten plaatsten waarin niets hiervan werd benoemd. Een aanzienlijk deel van Nederland dat niet met hem bekend was zal nu niet begrijpen wat voor een verschrikkelijk mens Charlie Kirk was. Dat zelfs onze minister-president er een tweet aan wijdde, maar dit niet deed bij andere moordaanslagen op politici in de VS, is ronduit bizar. Mooi dat hij tijdens de persconferentie van vrijdag 12 september pleitte tegen de polarisering van Nederland, maar dit helpt natuurlijk niet. Om nog maar te zwijgen over het extreemrechtse kabinet waar hij MP van is/was (want wie snapt het nog?)

Maar laten we het er wel over hebben, over hoe we de polarisering in Nederland tegengaan. Hoe we de haat die wordt aangewakkerd vanuit de extreemrechtse hoek niet meer vrij baan geven in onze maatschappij. Hoe we de balans weer herstellen. Laten we daarbij ook afstand doen van mensen die de meeste Nederlanders helemaal niet kennen omdat ze niet chronisch online zijn zoals de redacties van talkshows. Nodig een Wierd Duk niet uit zodat hij weer kan spuien over het gevaar van links, waarvoor gewoon geen enkel bewijs is.

Laten we mensen, doodnormale mensen, eens het woord geven. Mensen die nu gewoon niet worden gehoord maar compleet worden genegeerd. Het overgrote deel van Nederland wil helemaal niet constant worden wijsgemaakt dat de linkse buurman of rechtse buurvrouw een groot gevaar is en van plan is geweld te gebruiken. Nee, we zijn gewoon elkaars buren. Groeten elkaar op straat en zijn er voor elkaar wanneer nodig. De meeste van ons hebben geen probleem met opvang van vluchtelingen in de buurt. De meeste van ons geloven het niet als één of andere wildvreemde die de hele dag TV kijkt ons probeert wijs te maken dat we de hypotheekrenteaftrek moeten behouden want jongeren zouden de hele tijd op Bali zitten en niet werken.

De meeste mensen willen gewoon weten wat er gedaan gaat worden aan de vele crises die het land kent, en niet horen hoe een aantal malloten iedere avond nieuwe crises gaan verzinnen.

De meeste mensen zijn gewoon toe aan rust.

Meer over: opinie , haatzaaien , rechtspopulisme